Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizeiinspektion Rostock anlässlich der Spielbegegnung des F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Saarbrücken

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend spielte der F.C. Hansa Rostock gegen den 1. FC Saarbrücken im Rostocker Ostseestadion aus. Die Behörden stuften die Partie im Vorfeld als Problemspiel ein. Insgesamt besuchten rund 25.000 Zuschauer das Spiel im Rostocker Ostseestadion.

Davon reisten sowohl 1300 Anhänger des F.C. Hansa Rostock, als auch 930 Fans des 1. FC Saarbrücken mit der Bahn zum Spiel. Ein am Hauptbahnhof Rostock eingerichteter Shuttleverkehr für die Gästefans zum Ostseestadion verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle. Kurz vor Anpfiff zündeten Personen im Gästefanblock Pyrotechnik. Die Polizei eröffnete entsprechende Strafverfahren. Während der gesamten Spielphase stellten die Einsatzkräfte keine weiteren nennenswerten Zwischenfälle fest. Während der An- und Abreise identifizierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof insgesamt fünf Tatverdächtige im Zusammenhang mit vorherigen Straftaten. In der Abreise kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen unter Zugreisenden auf dem RB 11 von Rostock nach Wismar. Die Ermittlungen dauern an. Rund 970 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern sowie der Bundespolizei sicherten die Begegnung ab.

Diese Pressemitteilung basiert auf den Erkenntnissen, die bis 19:00 Uhr vorlagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell