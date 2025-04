Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bahnmitarbeiter in Schwerin mit Messer bedroht

Schwerin (ots)

Ein 48- jähriger Mann bedrohte am 2. April 2025 am Hauptbahnhof Schwerin einen Mitarbeiter der DB Sicherheit mit einem Messer. Zuvor belästigte der deutsche Staatsangehörige auf dem Bahnsteig eine Reisende, die sich hilfesuchend an die DB- Sicherheit wandte. Im Zuge der Durchsetzung des ausgesprochenen Hausverbotes, bedrohte der Mann einen Mitarbeiter der DB- Sicherheit mit einem vorgehaltenen Messer. Die eingesetzte Bundespolizei stellte die Person am Bahnhof fest. Nach Aufforderung legte der Mann sein Messer ab und die Einsatzkräfte stellten dieses im Anschluss sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Zudem besteht nun ein einjähriges Hausverbot gegen die Person.

