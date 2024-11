Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der L1028 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Audi von Tambach-Dietharz in Richtung Nesselhof. Offenbar kam der Mann in einer Linkskurve von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit zwei im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeugen (VW, Seat). Anschließend drehte sich der Audi und kam seitlich zum Stehen. Der 45-Jährige sowie ein 20-jähriger und 36-jähriger Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war temporär voll gesperrt. (jd)

