POL-NB: LKW-Fahrer mit 2,84 Promille gestellt

Pinnow (ots) - Am 15.08.2024 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in eine Tierarztpraxis in Pinnow bekannt. Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch die verschlossene Eingangstür in das Innere des Gebäudes indem sie das Türschloss aufbohrten. Es wurde Bargeld in Höhe von 200,00 Euro aus einer Geldkassette entwendet. Weiterhin wurden aus der angrenzenden Werkstatt zwei Akkuschrauber der Marke Makita samt Koffer und Akkuzellen entwendet. Der ...

