BPOL-HRO: Buntmetalldiebstahl in Rostock

Rostock (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch rund 500 Meter Kupferkabel von einer Gleisbaustelle in der Carl-Hopp-Straße. Die Kabel lagen auf einer Trommel in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich.

Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten die Spuren am Tatort. Die bauausführende Firma beziffert den Schaden auf etwa 4.000 Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat von Dienstag, 22. April 2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 23. April 2025, 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Carl-Hopp-Straße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner Tor-Vorstadt oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

