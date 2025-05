Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrügerische Vorwände, um in Wohnungen von Senioren zu gelangen, genutzt: Warnhinweis der Polizei!

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Wiederholt kam es gestern in Rudolstadt zu einem dreisten Diebstahl aus der Wohnung einer Seniorin unter der Legende von angeblichen Ablesearbeiten. Gegen 12.30 Uhr verschaffte sich ein bisher Unbekannter Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen in der Franz-Liszt-Straße. Zunächst wollte die Frau den Unbekannten nicht in die Wohnung lassen, jedoch drängte er sich an ihr vorbei. Unter dem Vorwand, Heizungszählerstände ablesen zu wollen, begleitete die Seniorin den Betrüger dann schließlich durch ihre Räume. In einem unbeobachteten Moment stahl der Täter dann Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete. Trotz Fahndungsmaßnahmen gelang es nicht, den Mann ausfindig zu machen. Eine vage Personenbeschreibung (männlich, ausländische Erscheinungsbild, sprach gebrochen deutsch, dunkel gekleidet) liegt vor. Auch in Gorndorf trug sich gestern Mittag ähnliches zu- hier hatte sich ein Mann in betrügerischer Absicht als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben- glücklicherweise kam es in diesem Fall zu keinem Diebstahl o.ä.

Insbesondere ältere Mitmenschen sollten besonders vorsichtig sein und im Zweifelsfall direkt den Polizeinotruf kontaktieren. Beziehungsweise, wie im oben beschriebenen Vorfall, die Kontaktaufnahme zur Polizei gegenüber dem Unbekannten androhen und die Person keinesfalls in die Wohnung hineinlassen.

