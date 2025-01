Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 87-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr in den frühen Stunden des gestrigen Abends die Ortsverbindungsstraße von Behringen in Richtung Roda. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam der Mann nach rechts von der Straße ab und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro, der 87-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

