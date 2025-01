LPI-GTH: Positiv

Eisenach (ots) - Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße. Eine 91-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Straße aus Richtung Nebestraße und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Michelsbach" einzubiegen. Hierbei kollidierte die Frau mit einem 72-jährigen Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand unfalltypischer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr