POL-ST: Lotte, Rheine, Fahrzeuge aufgebrochen Werkzeugkoffer und Ladekabel gestohlen

Lotte, Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. In Lotte am Strohteweg, zwischen Hofbreede und Buchenweg, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (06.06.25), 22.00 Uhr, und Samstag (07.06.25), 13.30 Uhr, die Seitenscheibe eines Ford Transits ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie mehrere Werkzeugkoffer.

In Rheine wurde am Friedrich-Ebert-Ring auf Höhe der Hausnummer 19 in der Zeit zwischen Sonntag (08.06.25), 19.30 Uhr, und Montag (09.06.25), 11.50 Uhr, das Dreiecksfenster eines Firmentransporters eingeschlagen. Die Täter gelangten nicht ins Fahrzeug, und es wurde nichts entwendet.

Die Polizei nimmt jeweils Hinweise von Zeugen entgegen, für Lotte bei der Wache in Ibbenbüren (Telefon 05451/591-4315) beziehungsweise für Rheine bei der Wache in Rheine (Telefon 05971/938-4215).

