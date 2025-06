Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus, Terassentür eingeschlagen

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind über das Pfingstwochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße Merschkamp eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitag (06.06.25), 15.00 Uhr, und Montag (09.06.25), 11.30 Uhr, schoben sie die Jalousien an der Terassentür hoch und schlugen eine Scheibe ein. So gelangten die Täter ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine, 05971/938-4215.

