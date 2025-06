POL-ST: Mettingen, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (05.06.) und Freitagmorgen (06.06.) in den Supermarkt an der Brochtruper Straße in Hauenhorst eingestiegen. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr am Donnerstagabend und 02.00 Uhr am Freitagmorgen eine Scheibe des Geschäfts ein. Ein Zeuge bemerkte die eingeschlagene Scheibe und alarmierte die Polizei. Im Supermarkt durchwühlten die unbekannten Täter nach ...

mehr