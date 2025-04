Feuerwehr München

FW-M: Zwei Arbeiter stürzen auf Baustelle ab (Großhadern)

München (ots)

Dienstag, 1. April 2025, 7.55 Uhr

Heiglhofstraße

Bei einem Unfall auf einer Baustelle wurden zwei Arbeiter schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus einem Schacht retten.

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf einer Baustelle in der Heiglhofstraße ein schwerer Arbeitsunfall. Beim Aufbau eines Außenaufzuges stürzten zwei Männer etwa sieben Meter in die Tiefe. Sie blieben zwar ansprechbar, aber schwer verletzt in einem etwa eineinhalb Meter tiefen Schacht liegen. Weitere Arbeiter, die den Unfall bemerkt hatten, setzten sofort einen Notruf ab.

Umgehend wurden mehrere Rettungsdienst- und Feuerwehreinheiten an die Einsatzstelle nach Großhadern geschickt. Die beiden Männer im Alter von 61 Jahren wurden von den Einsatzkräften vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungsbrett aus dem Schacht befreit. Nach einer intensivmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst, eine Notärztin und einen Notarzt wurden die Verunfallten mit schweren Verletzungen in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert.

Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls ermittelt die Polizei.

