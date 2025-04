Feuerwehr München

FW-M: Feuerbeschau zukünftig mit Drohnen



Dienstag, 1. April 2025; 10.00 Uhr

Stadtgebiet

In Zukunft wird die Feuerwehr München die gesetzlich vorgeschriebene Feuerbeschau mithilfe von Drohnen durchführen. Die Test-Phase ist bis Herbst festgelegt worden.

Laut Verordnung über die Feuerbeschau (FBV) ist der Vorbeugende Brandschutz der Branddirektion München verpflichtet, in bestimmten Gebäuden und Gewerbebetrieben regelmäßig eine Kontrolle durchzuführen. Um Personal und Ressourcen zu sparen, wird künftig kein Fachpersonal des Vorbeugenden Brandschutzes mehr persönlich die Gebäude in Augenschein nehmen. Da niemand mehr zu einem betreffenden Objekt fahren muss, entfallen die Wegezeit und die Kosten für die Kfz-Nutzung. Außerdem kann eine größere Anzahl an Objekten pro Tag besichtigt werden als bisher.

Speziell geschultes Personal sitzt in Zukunft in einem Büro und steuert die Drohne mithilfe einer FPV-Brille. Diese simuliert den Blick der Drohne. Eine Kommunikation mit einer Person vor Ort, beispielweise Angestellte des örtlichen Facility Managements, ist über das Mikrofon und den Lautsprecher der Drohne möglich.

Außerdem wird der Vorgang mit einer in der Drohne integrierten Kamera aufgezeichnet. Somit ist eine lückenlose Dokumentation der Feuerbeschau möglich. Sollte die Test-Phase erfolgreich verlaufen, werden weitere Systeme bestellt. Die Stadt München rechnet mit jährlichen Einsparungen in sechsstelliger Höhe.

