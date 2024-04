Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in Velbert - Brandursache noch unklar - Velbert - 2404014

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits berichtet hat, kam es in der Nacht von Mittwoch, 3. April 2024, zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Velbert. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei zur Rheinlandstraße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten konnte schwarzer Rauch festgestellt werden, der aus den Kellerschächten austrat. Unmittelbar nach Eintreffen der Beamtinnen und Beamten, trafen auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert ein und löschten den Brand, der sich im Waschkeller des Hauses entwickelt hatte, gänzlich.

Glücklicherweise entstand weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden.

Die Kriminalpolizei übernahm den Brandort und geht von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Aktuell ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946-6110 in Verbindung zu setzten.

