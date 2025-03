Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München (28. - 30.März 2025)

München (ots)

Freitag, 28. März 2025 - Lkw steckt in Unterführung

Ort: Ludwigsvorstadt, Paul-Heyse-Unterführung | Zeit: 20:26 Uhr

Ein Sattelzug unterschätzte die Höhe der Paul-Heyse-Unterführung und blieb stecken. Die Feuerwehr senkte den Federweg des Fahrzeugs ab, sodass der Lkw eigenständig die Unterführung verlassen konnte. Einige leere Getränkekisten verteilten sich auf der Fahrbahn, wurden aber schnell von den Einsatzkräften beseitigt. Der Lkw selbst wurde erheblich beschädigt.

Samstag, 29. März 2025 - Kita-Anbau in Flammen

Ort: Neuperlach Nord, Max-Kolmsperger-Straße | Zeit: 22:06 Uhr

Ein Anbau einer Kindertagesstätte geriet in Brand. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte Feuerschein erkennen. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz und drei C-Strahlrohren wurde der Brand erfolgreich bekämpft. Nach kurzer Zeit hieß es "Feuer aus!". Verletzt wurde niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude der Kindertagesstätte.

Sonntag, 30. März 2025 - Küchenbrand mit Verletztem

Ort: Neuharlaching, Mangfallplatz | Zeit: 14:40 Uhr

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brach ein Küchenbrand aus. Der verletzte Bewohner alarmierte die Feuerwehr. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Rauch aus dem Dachbereich sichtbar. Ein Trupp bekämpfte die Flammen mit einem C-Strahlrohr. Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den verletzten Bewohner und brachte ihn in eine Münchner Klinik. Die Wohnung wurde durch Brand und Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Sonntag, 30. März 2025 - Kellerbrand in Wohnkomplex

Ort: Freimanner Heide, Werner-Egk-Bogen | Zeit: 15:10 Uhr

Ein Anwohner meldete Rauch im Treppenhaus. Die Feuerwehr lokalisierten den Brandherd im Keller, wo Unrat in Flammen stand. Der Brand wurde rasch mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Im Anschluss waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

In allen drei Brandfällen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Die Höhe des jeweiligen Sachschadens ist bislang unbekannt.

