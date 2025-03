Feuerwehr München

FW-M: 82-Jähriger bei Zimmerbrand verletzt (Obersendling)

München (ots)

Donnerstag, 27. März 2025, 08.13 Uhr

Boschetsrieder Straße

Ein 82 Jahre alter Mann hat eine brennende Matratze aus dem Fenster geworfen und sich dabei verletzt. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften gelöscht.

Ein Notruf über einen Zimmerbrand erreichte die Integrierte Leitstelle am Donnerstagmorgen. Ein Nachbar aus dem vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkte eine Rauchentwicklung und wählte die 112. Daraufhin wurde ein Löschzug an die Einsatzadresse in die Boschetsrieder Straße geschickt. Bei Eintreffen der Kräfte stand der Wohnungsinhaber vor dem Gebäude, erwartete die Feuerwehr und übergab den Wohnungsschlüssel.

Als der Angriffstrupp zur Brandbekämpfung in die Wohnung ging, konnten er dort nur eine Rauchentwicklung feststellen. Bei der Suche nach der Ursache fanden die Feuerwehrleute ein angekokeltes Fenster und sahen im Freien unter dem Fenster die brennende Matratze. Diese löschte ein weiterer Trupp umgehend ab. Da durch die Wärmeentwicklung auch eine Ausbreitung auf das Wärmeverbundsystem nicht auszuschließen war, kontrollierten die Einsatzkräfte diese. Glücklicherweise konnte sich der Brand hier nicht ausbreiten.

Während der Löscharbeiten wurde der Wohnungsinhaber von den Feuerwehrleuten befragt. Dabei stellten sie auch Ruß an seiner Kleidung fest. Da er länger mit der Matratze kämpfte, bis er dieser aus dem Fenster werfen konnte, war er auch der Rauchentwicklung ausgesetzt. Der 82-Jährige wurde daher mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert.

Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung bei etwa 10.000 Euro liegen. Die Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

