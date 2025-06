POL-ST: Recke, Computerbetrug, angeblicher Microsoft-Mitarbeiter

Lotte (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (04.06.), 16.30 Uhr und Donnerstag (05.06.), 07.20 Uhr in den Büroraum eines Seniorenzentrums am Riegeweg eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Büro. Beute machten die Unbekannten nach ersten Ermittlungen nicht. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer ...

