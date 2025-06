Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrug mit gefälschter Rechnung, Firmenmitarbeiterin überweist Geld

Ibbenbüren (ots)

Betrüger haben an eine Firma in Ibbenbüren eine gefälschte Rechnung geschickt - und so einen fünfstelligen Eurobetrag ergaunert. Eine Mitarbeiterin erhielt eine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung. Sie überwies den geforderten Betrag. Später stellte sie fest, dass Unbekannte die ihr bekannte Mailadresse nachgeahmt hatten. Die Polizei warnt vor diesen gefährlichen Fake-Mails, die vor allem Unternehmen, Organisationen und die öffentliche Verwaltung betreffen. Beim sogenannten BEC-Scam (Business E-Mail Compromise) werden per E-Mail gesendete Rechnungen von Betrügern abgefangen. Dann wird die IBAN verändert, bevor sie beim Empfänger ankommen. Die Fake-Rechnung kommt schließlich an - und sie sieht täuschend echt aus. So schützen Sie sich vor dieser Betrugsmasche: - Rechnungen und die dazugehörigen Absender sollten stets kritisch auf Unregelmäßigkeiten geprüft werden. - Bestehen irgendwelche Zweifel, sollte der Absender über die bekannten Kommunikationskanäle kontaktiert werden. Dort nachfragen, ob beispielsweise die Änderung der Bankverbindung richtig ist. - Wenn Sie per E-Mail gebeten werden, eine Bankverbindung zu ändern, fragen Sie nach. Nehmen Sie selbständig Kontakt zum Rechnungssteller auf. - Sie wurden getäuscht und es hat bereits eine Überweisung stattgefunden? Dann informieren Sie umgehend Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

