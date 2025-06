POL-ST: Ibbenbüren, Internet-Betrug, Frau verliert vierstelligen Euro-Betrag

Greven (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.06.) sind zwei Unbekannte gegen 00.10 Uhr in einen Firmenwagen eingestiegen. Der Peugeot Boxer war an der Saerbecker Straße in Höhe der Hausnummer 72 abgestellt. Eine Zeugin bemerkte die Täter gegen 00.10 Uhr. Als die beiden die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in einem roten Combi in Richtung Emsdettener Damm. Wie die Männer in das verschlossene Fahrzeug gelangten, ist noch ...

