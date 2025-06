Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lienen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag (31.05.) auf Sonntag (01.06.) in Höhe der Einmündung Diekesdamm/Zum Teich zwei Kanaldeckel und einen Absperrpfosten entwendet.

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr, dass die Kanaldeckel und der Absperrpfosten entwendet wurden. Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr waren diese noch an ihrem Platz. Der Schaden liegt bei geschätzt etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass es sich bei solchen Taten nicht um sogenannte Kavaliersdelikte handelt. Besonders durch das Ausheben von Kanaldeckeln kann es zu schweren Unfällen kommen. Insbesondere Radfahrer sind dadurch gefährdet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell