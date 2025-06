Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Ibbenbüren (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung an der Weberstraße Anfang Mai sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht zu Sonntag (04.05.25) um kurz nach Mitternacht waren zwei Personen auf dem Gehweg der Weberstraße unterwegs. Etwa auf Höhe des Kinos trafen sie auf eine Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern. Einer der Geschädigten wurde von mehreren Männern verbal und körperlich angegriffen und dabei verletzt. Danach flüchteten die Täter in Richtung Bachstraße. Die beiden Geschädigten waren der Personengruppe zuvor bereits an der Groner Allee begegnet. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zu den Tätern. Daher bittet die Polizei um Hinweise auf die Personen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

