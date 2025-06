Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zweier Fahrzeuge

Wettringen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag (02.06.) gegen 10.00 Uhr im Bereich B 70 / Metelener Straße gekommen. Ein 71-jähriger Wettringer fuhr mit einem Toyota auf der B 70 aus Richtung Metelen kommend. Im Einmündungsbereich mit der Metelener Straße wollte er in diese nach links abbiegen. Dazu hielt er auf der Linksabbiegerspur an. Zur selben Zeit fuhr eine 81-jährige Frau aus Enschede mit einem Fiat Panda auf der B 70 in Richtung Metelen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Sperrfläche und kollidierte anschließend mit dem wartenden Toyota. Der Fiat Panda rutschte daraufhin in den angrenzenden Graben. Die 81-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Niederländerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 15.000 Euro.

