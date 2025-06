Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfall mit Flucht, Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (28.05.) ist es um 15.00 Uhr auf der Wiemelfeldstraße in Borghorst zu einem Unfall gekommen. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen Ford stieß beim Herausfahren aus einer Ausfahrt mit einem unbekannten männlichen Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer verließ nach einem kurzen Gespräch die Unfallörtlichkeit, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den flüchtigen Radfahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und ist circa 1,75 m groß. Der junge Mann, etwa 22 Jahre alt, trug einen schwarzen Anorak und dunkle Jeans. Der Radfahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Steinfurt, Telefon: 02551/15-4115.

