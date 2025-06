Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, herrenlose Fahrräder, Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Ein Zeuge hat die Polizei am Donnerstagabend (15.05.25) über zwei herrenlose Fahrräder an der Ochtruper Straße in Burgsteinfurt informiert. Die Ermittlungen führten bislang nicht zu den Eigentümern. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Kinderrad der Marke Btwin sowie um ein grünes Mountainbike des Herstellers Cube. Die Räder standen im Rohbau einer Garage auf Höhe der Hausnummer 16. Wer kann Hinweise zu diesen Rädern geben? Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt: 02551/15-4115.

