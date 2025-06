Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Schockanruf, 69-jährige verliert fünfstelligen Euro-Betrag

Lotte (ots)

Am Mittwochmittag (04.06.) ist eine 69-Jährige Opfer eines Schockanrufs geworden. Die Frau erhielt einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese erklärte der Frau aus Lotte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun müsse eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro gestellt werden, damit die Enkelin nicht ins Gefängnis müsse. Danach wurde der Telefonhörer an eine weinende weibliche Stimme, die angebliche Enkelin, sowie an einen Anwalt weitergegeben. Während des gut einstündigen Telefonats sagte man der 69-Jährigen, dass sie das Geld, was ihr zur Verfügung steht, an eine männliche Person übergeben soll, der in der Nähe des Wohnhauses warte. Die Frau übergab dem Mann einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag sowie Schmuck. Kurze Zeit später erschien die Enkelin bei der Frau, und der Betrug flog auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor diesen Schockanrufen und bittet darum, auch im persönlichen Umfeld davor zu warnen.

- Niemals ruft eine offizielle Behörde dazu auf, eine Kaution zu übergeben. - Der beste Schutz vor solchen Anrufen, die auf welche Art und Weise auch immer mit einer Geldforderung einhergehen: Einfach auflegen! - Rufen Sie die Person, die angeblich einen Unfall oder ähnliches verursacht haben soll, über die Ihnen bekannte Nummer direkt selber an. So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf.

Mehr Infos zu dem Thema finden Sie auf der Homepage der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/die-beste-abwehr-gegen-telefonbetrug-einfach-auflegen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell