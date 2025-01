LPI-GTH: Zeugensuche nach Hundebiss

Tüttleben (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. Dezember 2024, 12.00 Uhr und gestern, 15.55 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Vereines in der Straße "Im Lämmergehege" ein. Von dort wurden in der weiteren Folge verschiedene Gebrauchsgegenstände sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2.500 Euro entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0004191/2025) in ...

