Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag den 19.04.2025 gegen 22:00 Uhr konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, wie ein Mann mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren ein weiteres Fahrzeug in der Hertelstraße in Greiz beschädigte, kurz anhielt, aus seinem PKW heraus torkelte und den Schaden begutachtete. Der Mann kam dabei jedoch zu dem Entschluss, dass er selbst nicht vor Ort warten wolle, um den Unfall aufnehmen zu lassen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die umgehend eingeleitete Fahndung konnte der 61-jährige Fahrzeugführer des Verursacherfahrzeuges in der Nähe des Unfallortes angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte anhand der Zeugenaussagen der Fahrer zweifelsfrei identifiziert werden. Weiterhin ergab sich, dass der Unfallverursacher während der Fahrt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille hatte. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Herrn beschlagnahmt. <MS>

