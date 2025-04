Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Minderjähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend den 19.04.2025 gegen 20:25 Uhr verursachte ein 17-jähriger Fahrer eines PKW einen Verkehrsunfall auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße in Greiz und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher fuhr gegen einen weiteren PKW und parkte anschließend sein Fahrzeug um, sodass ein Personalienaustausch zwischen den beiden Unfallbeteiligten nicht möglich war. Im Rahmen der Ermittlungen konnte jedoch der Unfallverursacher in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher erst 17 Jahre alt war und demnach noch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Demnach wurden nun gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen mehreren Straftaten, darunter das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <MS>

