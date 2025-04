LPI-G: Zwei Festnahmen nach Familienstreit

Altenburg (ots) - Am Ostersonntag gegen 06:30 Uhr kam es in der Straße Johannisgraben zu einem Teileinsturz eines leerstehenden Hauses. Am betroffenen Gebäude brach teilweise die Fassade heraus. Die Straße musste voll gesperrt werden. Der Bauschutt verteilte sich vom Gehweg bis auf die Fahrbahn. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden an Fahrzeugen, die unmittelbar in der Nähe parkten. Rückfragen ...

mehr