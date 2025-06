Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Supermarkt, Tabak entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (05.06.) und Freitagmorgen (06.06.) in den Supermarkt an der Brochtruper Straße in Hauenhorst eingestiegen. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr am Donnerstagabend und 02.00 Uhr am Freitagmorgen eine Scheibe des Geschäfts ein. Ein Zeuge bemerkte die eingeschlagene Scheibe und alarmierte die Polizei. Im Supermarkt durchwühlten die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen den gesamten Kassenbereich und entwendeten Tabakwaren im geringen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

