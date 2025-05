Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung ---

Diepholz (ots)

An einer Kreuzung in Twistringen Ortsteil Rüssen wurden am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall insgesamt 6 Personen verletzt, davon 2 lebensgefährlich.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein mit 5 Personen besetzter Pkw eine Gemeindestraße von Barnstorf in Richtung Colnrade. Als der 47-jährige Fahrer die Kreuzung zur L 342 überqueren wollte, übersah er den aus Richtung Goldenstedt herannahenden und vorfahrberechtigten Pkw einer 35-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der mit 5 Personen besetzte Pkw zunächst gegen einen Baum geschleudert wurde und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Feuerwehr musste alle 5 aus dem verunfallten Pkw befreien.

Der 47-jährige Fahrer und sein 64-jähriger Beifahrer wurden, nachdem sie von der Feuerwehr befreit waren, mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die weiteren Mitfahrer, darunter ein 8-jähriges Kind, erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 35-jährige Pkw-Fahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 70000 Euro. Die Kreuzung und die L 342 waren für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

