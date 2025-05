Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Lkw beschädigt Haus - Syke, Pkw-Fahrerin verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Lkw beschädigt Haus

Ein Lkw hat am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr in der Querstraße ein Haus beschädigt. Der 51-jährige Fahrer des Lkw wollte nach Beendigung der Anlieferung beim Combi-Markt über die Querstraße wegfahren. Beim Einbiegen in die Straße geriet der hintere Teil des Lkw gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Teil des Mauerwerks rausgerissen. Am Lkw und an dem Haus entstand ein erheblicher Sachschaden von mindestens 30000 Euro.

Syke - Pkw-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bassumer Landstraße / Am Winklerfelde wurde am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Eine 41-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Bassumer Landstraße nach links in die Straße Am Winklerfelde abbiegen. Sie übersah den Pkw der vorfahrtberechtigten 67-jährigen Fahrerin und beide kollidierten. Die verletzte 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell