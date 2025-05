Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbruch und Einbruchsversuch - Twistringen, Balkonbrand ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch in Kellerwohnung

In Syke sind Unbekannte am Mittwoch in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Ohse-Straße eingebrochen. In der Zeit von 10.40 Uhr bis 15.20 Uhr nutzten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Neben einem Mini Kühlschrank und mehrerer elektronischer Geräte, entwendeten sie auch Ausweise und Bargeld. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Versuch in Imbiss einzubrechen

Am Mittwochvormittag haben zwei Unbekannte versucht in einen Imbiß in der Hannoverschen Straße (B 6) einzubrechen. Sie waren mit einem Pkw vorgefahren und hatten zunächst mit einem Schlüssel versucht die Tür zum Imbiß zu öffnen. Als das misslang, holten sie Aufbruchswerkzeug aus dem Pkw. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Als die Männer angesprochen wurden, flüchteten sie mit dem Pkw. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Balkonbrand

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache die Balkonbrüstung eines im Rohbau befindlichen Hauses im Kapellenweg in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung schnell löschen und somit eine Ausbreitung verhindern. Im Laufe des Tages war auf dem Balkon gearbeitet worden. Inwieweit die Arbeiten ursächlich für den Brand sind, müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

