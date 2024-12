POL-PDTR: Katze durch Schusswaffe schwer verletzt

Trier (ots) - Am 11.12.2024 gegen 19:10 Uhr kam es in der Hans-Böckler-Allee in Trier zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein weißer Lieferdienst-Transporter wollte hierbei von Mariahof kommend in die Straßburger-Allee abzubiegen, während ein schwarzer Pick Up in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Mariahof fahren wollte. Im Kreuzungsbereich ...

mehr