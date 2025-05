Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Räuberische Erpressung

Polizei nimmt Täter fest - Wagenfeld, Einbruch in Warengenossenschaft ---

Diepholz (ots)

Rehden - Räuberische Erpressung / Täter festgenommen

An einer Bushaltstelle in der Nienburger Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 14-jähriger Schüler von einem zunächst Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der 14-Jährige kam der Aufforderung nach und gab dem Unbekannten das Geld. Der Täter nahm das Geld und flüchtete in einen Linienbus Richtung Wagenfeld. Im Rahmen der Fahndung der Polizei konnte der Linienbus in der Hauptstraße in Wagenfeld angehalten werden. Die Polizei nahm einen 17-jährigen Wagenfelder, auf den die Personenbeschreibung zutraf, fest. Bei der anschließenden Kontrolle konnte auch das Tatwerkzeug, das Messer, sichergestellt werden. Der festgenommene 17-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo er später an die Eltern übergeben wurde.

Wagenfeld - Einbruch in Warengenossenschaft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr sind Unbekannte in Gebäude der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Wagenfeld, In den Hügeln, eingebrochen. Sie drangen gewaltsam in den Pflanzenschutzraum ein und entwendeten Pflanzenschutzmittel im Wert von rund 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell