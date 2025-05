Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.05.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Freitag, den 23.05.2025, um 15:25 wurde bei einem Verkehrsunfall in Diepholz eine 7-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Postdamm und übersah hierbei die Radfahrerin, die die Straße Postdamm über einen Fußgängerüberweg am Freibad querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 7-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Asendorf - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus/Diebstahl aus Garage

Am Freitag, den 23.05.2025, in der Zeit von 05.45 Uhr bis 15.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Hohenmoorer Straße und entwendeten einen Rasenmäher sowie Autoreifen. Weiterhin versuchten sie, sich durch Aufbrechen einer Nebeneingangstür Zutritt zum angrenzenden Einfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell