Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Audi-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Balger Straße von den Beamten des Verkehrsdienstes Außenstelle Bühl angehalten. Bereits bei der Ansprache konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,2 Promille. Da sich der Fahrzeuglenker noch in der Probezeit befindet wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 20-Jährige und leistete erheblichen Widerstand. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

