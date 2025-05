Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schwerer Raub

Kehl (ots)

Nach einer Gewalttat am Montagabend gegen 20:10 Uhr gegenüber eines 18-Jährigen in der Carl-Benz-Straße ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizei. Laut Schilderung des Heranwachsenden soll er an einer Unterführung von einem maskierten Unbekannten mittels eines Teleskopschlagstocks bedroht sowie im weiteren Verlauf nach Wertgegenständen durchsucht und beklaut worden sein. Im Anschluss konnte der 18-Jährige flüchten. Nur kurze Zeit später traf der junge Mann erneut auf den Unbekannten. Weitere acht bis neun Personen sollen versucht haben den 18-Jährigen festzuhalten, doch diesem gelang erneut die Flucht. Der mutmaßliche Täter, welcher in gebrochenem Französisch und mit tiefer Stimme gesprochen haben soll, wird als circa 17 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schmaler Statur beschrieben. Außerdem soll er schwarz bekleidet gewesen sein sowie eine schwarze Kappe und Skimaske getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

/af

