Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Nach dem schweren Unfall am Freitagnachmittag auf der A5 in Richtung Basel sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach weiteren Zeugen des Unfallgeschehens. Nach aktuellen Stand sind hierbei fünf Personen schwer verletzt worden. Die Autobahn war bis kurz vor 16 Uhr in Richtung Süden komplett gesperrt; bis gegen 20:50 Uhr wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigleitet. Der Sachschaden wird von den Ermittlern bei etwa 120.000 Euro angesiedelt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-460.

Pressemitteilung vom 23.05.2025, 15:22 Uhr

POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Achern, A5 Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde der Unfall durch den Fahrbahnwechsel eines Pkw verursacht. Der Fahrer eines Suzuki soll aufgrund der Verkehrslage von der linken auf die mittlere Fahrbahn gewechselt haben. Hierbei wurde vermutlich ein dort fahrender Mercedes Sprinter übersehen, der wiederum auf ein neben ihm fahrendes Wohnmobil geschoben wurde. In diesen Unfall wurde noch ein weiteres Wohnmobil verwickelt. Zwei Personen wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Weitere Fahrzeuginsassen wurden verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt. Die Fahrbahn in Richtung Süden bleibt weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bühl ausgeleitet. Die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme dauern an.

Pressemitteilung vom 23.05.2025, 14:10 Uhr

POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Achern, A5 Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der A 5 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern, etwa zwischen den Orten Ottersweier-Unzhurst und Achern-Gamshurst, kollidierten gegen 13:40 Uhr drei Wohnmobile. Sieben Personen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Neben den alarmierten Rettungswägen sind auch Hubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Süden wurde vollgesperrt. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Bühl ausgeleitet. Die Rettungsmaßnahmen dauern an.

