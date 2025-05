Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, K5370 - Motorradfahrt endet im Klinikum

Seebach, K5370 (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der K5370 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann soll nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit vom Ruhestein kommend talabwärts in einer Linkskurve mit der rechtsseitigen Leitschutzplanke kollidiert und in der Folge zu Fall gekommen sein. Der Schwerverletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf etwa 3.000 Euro beziffert. /af

