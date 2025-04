Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Paketverteilzentrum - Unbekannte öffnen diverse Pakete

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Verteilzentrums an der Bünder Straße stellte am Montagmorgen (28.4.), gegen 6.30 Uhr einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen gewaltsam die Fensterscheibe eines Tores. Durch eine dadurch entstandene Öffnung gelangten die Unbekannten dann in das Gebäude. Hier öffneten und durchsuchten sie eine Vielzahl von dort zur Weiterverteilung gelagerten Paketen, aus denen sie den Inhalt an sich nahmen. Über eine Notausgangstür verließen die Tatverdächtigen dann das Gebäude und flüchteten nach ersten Ermittlungen zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Der Sachschaden an dem Gebäude liegt im dreistelligen Bereich. Der Schaden, der durch die entwendeten Waren aus den Paketen entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Montagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Bereich etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell