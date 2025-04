Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Überholen - Motorradfahrer leicht verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Samstag (26.4.) ereignete sich um 19.40 Uhr am Schäferweg ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Osnabrücker Straße. Auf Höhe einer Überführung beabsichtigte er, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen und beschleunigte daher sein Motorrad. Während des Überholvorgangs kam ihm dann jedoch eine 42-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem Ford entgegen. Diese wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da es dem 26-Jährigen nicht mehr rechtzeitig gelang, sein stark beschleunigtes Motorrad abzubremsen, versuchte er zwischen Ford und Schutzplanke zu fahren. Dabei kollidierte er jedoch mit der Schutzplanke und zog sich leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm daher untersagt. Das Motorrad verfügte zudem nicht über die nötige Haftpflichtversicherung und wurde daher bereits vor einiger Zeit behördlich außer Betrieb gesetzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

