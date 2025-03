POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 13. Kalenderwoche

Longuich (ots) - Am Sonntag, 16. März, gegen 2:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über hochgedrückte Rollläden und ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einer Fleischerei in der Straße In den Kreuzfeldern in Longuich. Die Täter entwendeten mehrere Geldkassetten und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

