Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in der Predigerstraße

Trier (ots)

Am Sonntag, 16. März, zwischen 13 Uhr und 20:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein mit Gitter gesichertes Kellerfenster eines Hauses in der Predigerstraße in Trier auf. Der oder die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell