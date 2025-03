POL-PPTR: Skulptur von Fensterbank gestohlen

Trier (ots) - Am gestrigen Nachmittag, dem 17. März, in der Zeit von 13 Uhr bis 17:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Zurlaubener Ufer ein. Hierbei wurde die Wohnungstür beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde Bargeld von mittlerer dreistelliger Summe und zwei Brillen im höheren dreistelligen Wert. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich ...

