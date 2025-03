Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Flucht

HIllesheim (ots)

Am Nachmittag des 14.03.2025 parkte die Geschädigte ihren PKW auf dem Parkplatz der Realschule Plus in Hillesheim. Als sie gegen 18:00 Uhr wieder zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrertür ihres Fahrzeugs fest. Der Verursacher hatte sich zuvor von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260, erbeten werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell