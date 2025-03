POL-NB: Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeivollzugsbeamten im Zuge einer Verkehrskontrolle

Anklam (LK VG) (ots) - In der Zeit von Freitag den 07.03.25, 18:30 Uhr zu Sonnabend den 08.03.2025, 07:00 Uhr kam es in Ducherow beim unmittelbar an der B109 ansässigen Agrarbetrieb zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten diverse Pflanzenschutzmittel. Das Stehlgut war in verschiedengroßen Kanistern gelagert, welche wiederum mit Kartonage versehen waren. ...

