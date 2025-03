Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vandalismus in der Theaterwerft in Greifswald

Greifswald (ots)

Im Zeitraum vom 07.03.2025 23:00 Uhr - 08.03.2025 13:35 Uhr drangen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in 17489 Greifswald in die dortige Theaterwerft ein und verwüsteten den kompletten Innenbereich und einen Teil des Außenbereiches. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540225, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

