Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung an Parkschranke auf dem Gelände der Hochschule Trier

Trier (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 27. Februar, 17 Uhr, bis Freitag, den 28. Februar, 6 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern eine Parkschranke auf dem Gelände der Hochschule Trier "Campus Gestaltung" gewaltsam beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Summe. Zur gleichen Zeit fand in der Nähe eine Fastnachtsveranstaltung auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule in Trier statt. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983 43390 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell