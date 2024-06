Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall - 91-jähriger PKW-Fahrer überschlägt sich auf der L37 zwischen Klueß und Hoppenrade

L37/ Hoppenrade (ots)

Gegen 11:30 Uhr des 24.06.2024 kam die Polizei Güstrow bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge zum Einsatz, bei dem laut erster Erkenntnisse der Verkehrsunfallermittlung der vermeintlich den Unfall verursachende PKW-Fahrer schwer verletzt worden sein soll.

Wie dem aktuellen Sachstand der eingeleiteten Verkehrsunfallaufnahme zu entnehmen ist, sei der 91-jährige Fahrer eines Citroen auf der L37 unterwegs gewesen, als er kurz vor der Ortslage Hoppenrade unvermittelt in den Gegenverkehr geriet. Hierbei habe der in Krakow am See wohnhafte Fahrer erst einen entgegenkommenden PKW gestreift, bevor er im Weiteren nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Betonpfeiler kollidiert und sich schließlich überschlagen haben soll.

Aufgrund des Aufpralls wurde der PKW des Deutschen stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 91-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht. Der in entgegengesetzter Richtung fahrende PKW wurde nur leicht beschädigt. Dessen 42-jähriger Fahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand nach einer ersten Begutachtung ein Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro.

Die weiterführenden Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Umständen des Unfallhergangs, obliegen nun der Kriminalpolizei.

